Primavera Milan: sabato amichevole a porte chiuse contro la Juventus

Primavera Milan, in attesa della ripresa della stagione in programma nella prossima settimana: sabato i ragazzi di Giunti sfidano la Juve

In attesa della ripresa del campionato prevista per la per la prossima settimana, il Milan Primavera sabato ospiterà al Vismara i pari età della Juventus in un’amichevole a porte chiuse.

CONFIDENZA COI 90 MINUTI – Un modo per testare le condizioni dei giovani rossoneri, fermi da diversi mesi a causa della sospensione del campionato di categoria, che dovranno riprendere confidenza con il campo e soprattutto coi 90 minuti.