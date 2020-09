Primavera, Milan nella colonna di destra della classifica dopo 2 giornate

Primavera, Milan a tre punti in classifica e attualmente nella colonna di destra della classifica: sabato c’è la Juventus

Primavera, dopo due giornate il Milan si ritrova attualmente nella colonna di destra al decimo posto in classifica a quota tre punti. Dopo la bella vittoria per 3-1 con il Brescia per i rossoneri è giunta la sconfitta contro l’Atalanta al Vismara per 1-0.

Al comando ci sono a punteggio pieno la Roma e il Sassuolo, seguono ben cinque squadre a 4 punti: Juventus, Lazio, Atalanta Spal, e Bologna.