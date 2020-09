Prima vittoria in Serie A per lo Spezia: sconfitta 2-0 l’Udinese

Lo Spezia ha conquistato oggi la sua prima e storica vittoria in Serie A: sconfitta l’Udinese per 2-0 grazie alla doppietta di Galabinov

E’ arrivata la prima, storica vittoria in Serie A per lo Spezia. I liguri hanno sconfitto, fuori casa, l’Udinese per 2-0. Decisiva una doppietta di Galabinov. Tre punti conquistati nonostante l’espulsione di Terzi nella ripresa (per doppia ammonizione).

Al prossimo turno di campionato, domenica 4 ottobre, gli uomini di Vincenzo Italiano saranno ospiti del Milan a San Siro, in un match valido per la terza giornata di Serie A.