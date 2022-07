Seconda gara senza Charles De Ketelaere e prima sconfitta per il Brugge in campionato: ecco i dettagli

Seconda gara senza Charles De Ketelaere e prima sconfitta per il Brugge in campionato.

La formazione nerazzurra ha subito la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Eupen: Magnee e Prevljak decisivi per i padroni di casa, rimasti in dieci uomini dal 68′ per via dell’espulsione rimediata dallo stesso Magnee.