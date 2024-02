Prestiti Milan 2023/24: gol dell’ex per Colombo, weekend da dimenticare per Pellegrino. Il rendimento dei rossoneri

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): 82 minuti di grande quantità e qualità nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, battuto 3-0 al Gewiss Stadium. Non trova però né gol né assist.

Saelemaekers (Bologna): altro weekend molto positivo per il belga e per il Bologna, vittorioso in rimonta in casa della Lazio. La sua partita dura 73 minuti.

Romero (Almeria): anche se convocato non ha preso parte all’ultima sfida di campionato che l’Almeria ha pareggiato con il punteggio di 1-1 in casa del Granada.

Pellegrino (Salernitana): un venerdì sera molto complicato il suo, con la difesa della Salernitana che contro l’Inter ha imbarcato acqua da tutte le parti. Resettare e ripartire.

Chaka Traoré (Palermo): è entrato al 91′ al posto di Segre nella sfida che il Palermo ha vinto al Barbera contro il Como per 3-0.

Krunic (Fenerbahce): gioca un tempo, il primo, nella sfida che il Fenerbahce ha vinto 3-1 in casa del Caykur Rizespor. Un risultato che salva matematicamente la formazione turca e fa scattare l’obbligo di riscatto dal Milan.

Colombo (Monza): subentra al minuto 66 nella sfida contro il Milan, proprietario appunto del suo cartellino, e segna il gol dell’ex che fissa il punteggio sul 4-2 per i brianzoli.

Origi (Nottingham Forest): mezzoretta scarsa a disposizione del belga nell’ultima partita di campionato che il Nottingham Forest ha vinto tra le propria mura per 2-0 contro il West Ham.

Ballo-Touré (Fulham): convocato ma non utilizzato nel corso dell’ultima sfida di Premier League che il Fulham ha perso in casa contro l’Aston Villa.

Daniel Maldini (Monza): subentra al minuto 81 nella sfida vinta contro il Milan al posto di Dany Mota.

Nasti (Bari): per lui spazio solo negli istanti finali di partita contro la Feralpisalò. Subentra al 93′ al posto di un esausto Puscas.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte alla sfida di questo weekend che il suo Fortuna Sittard ha perso in casa per 2-1 contro l’AZ Alkmaar.

Vasquez (Ascoli): solo panchina per lui nello 0-0 casalingo contro la Cremonese.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultima trasferta del Perugia sul campo del Torres (gara vinta 1-0 dai padroni di casa).