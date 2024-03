Prestiti Milan 2023/24: Maldini ancora decisivo, Saelemaekers vola col suo Bologna. Come sono andati i giocatori di proprietà dei rossoneri

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): rinviata la gara che la sua Atalanta avrebbe dovuto giocare domenica pomeriggio contro la Fiorentina.

Saelemaekers (Bologna): gioca tutti e 90 i minuti nella sfida in casa dell’Empoli, gara vinta dalla formazione di Thiago Motta grazie al gol in pieno recupero di Fabbian.

Romero (Almeria): è stato convocato ma non ha preso parte alla vittoria esterna di misura dei suoi sul campo del Las Palmas.

Pellegrino (Salernitana): non ha preso parte all’ennesima sconfitta della Salernitana, questa volta all’Arechi contro il Lecce.

Chaka Traoré (Palermo): subentra al 62′ della sfida che i rosanero hanno perso malamente in casa contro il Venezia e gioca una mezz’oretta finale di grande affanno.

Krunic (Fenerbahce): non ha preso parte al match infuocato che il Fenerbahce ha vinto per 3-2 sul campo del Trabzonspor.

Colombo (Monza): entra al minuto 82 al posto di Djuric a risultato già acquisito.

Origi (Nottingham Forest): gioca 75 minuti di grande spessore in casa del Luton Town (1-1 il risultato finale) prima di lasciare il suo posto a Hudson-Odoi.

Ballo-Touré (Fulham): non convocato nell’ultima sfida che il Fulham ha vinto nettamente in casa contro il Tottenham per 3-0.

Daniel Maldini (Monza): realizza un altro pesante gol per i brianzoli, al minuto 42 del primo tempo, che vale altri tre punti importantissimi per il campionato del Monza.

Nasti (Bari): subentra al 78′ al posto di Morachioli nella sconfitta che i suoi hanno rimediato al San Nicola contro la Sampdoria.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte all’ultima partita giocata in casa contro lo Zolle (3-1 il risultato al Fortuna Sittard Stadion).

Vasquez (Ascoli): è rimasto in panchina nel corso dell’ultima gara che ha permesso all’Ascoli di conquistare i tre punti nel posticipo contro il Lecco.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultima sfida che i suoi compagni hanno vinto 1-0 in casa del Catania.