Presidente del Sion: «E’ vero, stiamo trattando con Balotelli da settimane…». Ecco le parole di Christian Constantin

Christian Constantin ha confermato ai microfoni di Blind dell’interessamento del Sion per l’ex rossonero Mario Balotelli. Ecco le parole del club svizzero:

«E’ vero, siamo in discussione con lui da settimane. Oggi per me è impossibile dare una previsione sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti ma le informazioni ovviamente sono uscite in Italia. È un segnale che l’interesse è reciproco»,