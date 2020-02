Pres. Benevento: «Cercavo un’attaccante, ho chiesto ad Inzaghi se fosse ancora in contatto con Ibra»

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha svelato i dettagli del suo folle interessamento per l’acquisto di Ibra

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rivelato ai microfoni di Sky Sport della folle idea balenatagli nella mente a gennaio: quella ovvero di portare Zlatan Ibrahimovic al Benevento. Queste le sue parole:

«Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto se aveva ancora rapporti. Lui mi chiese se facevo seriamente e io risposi: ‘Mi pare che faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze’. A quel punto Inzaghi mi spiego come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui. L’obiettivo del Benevento è e rimane quello di far crescere i talenti che ancora non sono sbocciati».