Precedenti Milan Fiorentina: non si pareggia dal 2014. Lo score della storia recente tra rossoneri e viola

Dopo il successo per 4-3 della gara d’andata, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le gare stagionali di Serie A TIM contro il Milan per la prima volta dal 2000/01: 4-0 all’andata con Fatih Terim e 2-1 al ritorno sotto Roberto Mancini.

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina e non registra una striscia più lunga contro la Viola nella competizione da quella di sei tra il 1992 e il 1996. Milan e Fiorentina non pareggiano al Meazza in Serie A TIM dall’1-1 del 26 ottobre 2014, firmato da Nigel de Jong e Josip Ilicic – da allora quattro vittorie interne e due viola.