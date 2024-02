Potter Milan, l’inglese è un serio candidato per la panchina rossonera? Dall’estero sono sicuri su una cosa. Lo scenario

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per la prossima stagione c’è anche quello di Graham Potter. Da tempo il tecnico ex Brighton e Chelsea circola in orbita rossonera, tra i papabili successori di Stefano Pioli.

Il portale inglese HITC non ha dubbi: il nome del tecnico è finito nel taccuino e nella short list dei dirigenti rossoneri. Non solo Thiago Motta e Antonio Conte, dunque. La dirigenza rossonera apprezza l’ex Blues e potrebbe decidere di affidare a lui il timone della squadra per la prossima stagione.