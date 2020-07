Post Spal-Milan: Pioli tira testate al microfono in conferenza – VIDEO

Pioli è apparso leggermente frustrato dal match pareggiato tra Spal e Milan ieri sera. Il tecnico in conferenza se l’è presa col microfono

Stefano Pioli ha parlato in conferenza al termine della gara pareggiata dal suo Milan ieri in casa della Spal. Un 2-2 arrivato al termine di una rimonta, ma anche di una gara nettamente dominata dai rossoneri che hanno totalizzato oltre una trentina di tiri in porta finendo per realizzare però lo stesso numero di gol degli avversari.

Buffa la reazione del tecnico parmigiano che in conferenza stampa ha tirato leggere testate al microfono quasi a voler simboleggiare la pacata frustrazione successiva al 2-2 contro la Spal.