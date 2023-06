Portogallo Belgio U21: De Ketelaere e Vranckx titolari. Le formazioni ufficiali del match valido per l’ultima giornata della fase a gironi

Alle ore 18, Portogallo e Belgio U21 scenderanno in campo per l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo. Il rossonero Charles De Ketelaere scenderà in campo per la terza volta consecutiva da titolare, come anche Aster Vranckx. Ecco le formazioni ufficiali:

Portogallo (4-3-3): Bial; Ze Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Joao Neves, Dantas, Samuel Costa; Chico Conceicao, Fabio Silva, Pedro Neto.

Belgio (4-4-2): Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter, De Cuypers; Matazo, De Ketelaere, Vranckx, Ramazani; Openda, Balikwisha