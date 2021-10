Porto Milan: Giroud-Ibra, pronta la staffetta, la probabili scelte di Pioli

Porto Milan: i giganti in missione, Ibra-Giroud pronta la staffetta, così il Diavolo tenta il colpo Champions. La probabile formazione

«Giroud-Ibra Coppa d’attacco» – è quanto scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I giganti in missione, pronta la staffetta. Il Milan tenta il colpo Champions.

I rossoneri questa sera se la vedranno con il Porto. Vincere è fondamentale per continuare a coltivare l’accesso agli ottavi. Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.