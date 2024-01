Popovic Milan, il serbo ora ha fretta: oggi nuovo incontro tra le parti. I dettagli

Popovic Milan, il serbo ora ha fretta: oggi è in programma un nuovo incontro tra le parti per chiudere. I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Matija Popovic, giocatore che recentemente si è svincolato dal Partizan Belgrado e che è pronto a firmare col Milan.

Ieri è arrivato a Milano per iniziare a mettere pressione ai rossoneri: ci sono stati incontri positivi nelle ultime ore e oggi è in programma un nuovo meeting per definire anche gli ultimi dettagli e avviare le procedure per l’ufficialità.