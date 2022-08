Ponciroli: «L’Inter è la favorita ma il Milan ha lo spirito…». Le parole del direttore di Calcio2000

Fabrizio Ponciroli ha parlato del prossimo campionato di Serie A ai microfoni di TMW. Ecco le parole del direttore di Calcio2000:

«Se non perde pezzi importanti l’Inter è la favorita, con Lukaku son convinto che lo scorso anno i nerazzurri avrebbero vinto lo Scudetto. L’Inter è la favorita ma il Milan ha lo spirito, mi aspetto un bel duello in quel di Milano e mai come quest’anno gli infortuni saranno determinanti. Guarda la Juve, con lo stop di Pogba sembra già meno forte di quello che è. Tutte le big non possono permettersi infortuni gravi»