Pogba su Macron: «Deve fare una cosa se vinciamo l’Europeo »

Paul Pogba ha una promessa da fare nel caso di vittoria di Euro2020: ecco le parole dell’ex centrocampista della Juve

Paul Pogba sogna la vittoria di Euro2020 e fa una promessa a Macron, primo ministro francese. Le parole riportate da Telefoot.

«Il messaggio di Macron? Entusiasmo, non mollare. Il gruppo è la forza di questa squadra, lo è sempre stato. E faremo di tutto per tornare all’Eliseo… tutti insieme. Se vinciamo l’Europeo, prometto di far ballare il Presidente della Repubblica. In ogni caso, se vinciamo ce l’ha promesso!».