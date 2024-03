Podolski avverte le rivali: «L’Inter è tra le migliori squadre in Europa». Le parole dell’ex calciatore sulla formazione di Inzaghi

Lukas Podolski ha parlato dell’Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport avvertendo tutte le rivali, tra cui il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Certo. La guardo spesso, soprattutto in Champions, e mi pare che quest’anno abbia raggiunto un livello altissimo. Al momento, sono tra i migliori in Europa, ma devono essere bravi a prolungare questa fase di exploit per raggiungere il maggior numero di traguardi possibile. Trionfo in Champions? Magari i nerazzurri partono dietro City e Real, però può succedere di tutto. L’importante è non abbassare mai la guardia, perché anche i piccoli club possono rivelarsi insidiosi».

