Pobega ha voluto commentare la situazione attuale in casa Milan, che non ha potuto vivere essendo in prestito al Pordenone, dall’arrivo di Ibra

Ecco le parole di Pobega a TuttoMercatoWeb in merito a colui che potrebbe o meno essere il suo prossimo compagno di squadra al Milan l’anno prossimo, ovvero Ibrahimovic.

«Potrebbe lasciare il club? Uno come lui vorrebbero averlo tutti nella propria rosa. Fa la differenza. Non c’è giocatore al mondo che non lo vorrebbe in squadra, ma c’è chi dovrà gestire e trattare la situazione»