Pistocchi: «Ecco cosa penso della nuova dirigenza del Milan». Le parole del giornalista sugli acquisti rossoneri e non solo

Maurizio Pistocchi ha parlato su twitter della nuova dirigenza del Milan e dei nuovi acquisti. Ecco le parole del giornalista:

«Massacrata dai tifosi illustri per la cessione di Tonali, la nuova dirigenza del Milan sta facendo una campagna acquisti molto interessante: Loftus-Cheek e Pulisic sono centrocampisti di qualità e di quantità, e se arrivasse anche Reijders completerebbe alla perfezione gli uomini del reparto a disposizione di Pioli. Con l’opzione su Isaksen c’è l’alternativa pronta nel caso non arrivi Chukwueze, adesso manca solo la prima punta : Morata sarebbe perfetto, in alternativa darei una occhiata in Turchia oppure in SerieA»