Pistocchi a muso duro con Orsato: «Il rigore concesso in Milan Atalanta è la morte dello sport. Chi simula fa schifo» – FOTO

Pistocchi a muso duro con Orsato: «Il rigore concesso in Milan Atalanta è la morte dello sport. Chi simula fa schifo» ha scritto – FOTO

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato così il rigore assegnato ai bergamaschi da Orsato nel corso della sfida tra Milan e Atalanta. Le sue dichiarazioni.

PISTOCCHI – «L’uso e l’abuso del Var sono un problema che crea imbarazzo a chi ama un calcio onesto: un rigore come quello fischiato in MilAta a favore di Holm è la morte dello sport: Giroud con il sinistro lo colpisce sul braccio sx, 3” dopo Holm urla di dolore e si butta a terra tenendosi la testa. Se ci fosse giustizia, per lui dovrebbe essere usata la prova-tv e squalificato: chi simula fa schifo»