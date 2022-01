Pistocchi: «Il Milan non è brillante come nel passato, e contro la Juve...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commento del giornalista Maurizio Pistocchi in avvicinamento al big match di domenica sera tra Milan e Juventus. Queste le sue parole, nell’editoriale video per Fantasyteam:

«Milan Juve è una sfida classica del calcio italiano. Due squadre che in questo momento non possono permettersi di perdere. Il Milan perché ha perso in casa una sfida dai contorni complicati contro lo Spezia. La Juventus perché vedrebbe bloccata la rincorsa al quarto posto. Solito canovaccio di Allegri, fase difensiva e contropiede. Milan che, con tante assenze, sta sviluppando un gioco meno brillante rispetto al recente passato».