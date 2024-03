Pistocchi analizza: «Lazio Milan condizionata dal rosso a Pellegrini, le polemiche finali...»

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi tira le somme al termine di Lazio Milan, raccontando com’è andata la gara dell’Olimpico

Intervenuto sul proprio account di X, Maurizio Pistocchi si esprime dopo Lazio Milan, facendo una disamina e un riassunto della gara di ieri sera vinta dai rossoneri all’Olimpico. Match segnato dalle polemiche arbitrali.

PAROLE – «Con un gol di #Okafor il #Milan batte la #Lazio e blinda la #Champions. Nel 1^Tempo #Lazio più autorevole, che protesta a lungo per un contatto tra #Maignan che in uscita bassa devia la palla ma travolge #Castellanos, che per arbitro e var è regolare Ripresa condizionata dal 2^giallo a #Pellegrini, che commette una ingenuità clamorosa: placca #Pulisic, invece di mettere fuori la palla, e #DiBello, che stava per interrompere il gioco per un colpo al volto subito da #Castellanos espelle il laziale. In 10>11, dopo un gol annullato dal var a #Leao per fgiuoco di centimetri, e una palla gol fallita da #Immobile, il gol di #Okafor che decide la gara, e due espulsioni misteriose, la prima di #Marusic per comportamento irriguardoso, la seconda di #Guendouzi per fallo di reazione, che lasciano la #Lazio in 8. Finisce tra le polemiche in campo e fuori, con #Lotito furibondo».