Pisa Sassuolo 1-3: torna Berardi e i neroverdi volano. Il resoconto del match
Pisa Sassuolo 1-3: la squadra di Fabio Grosso vola nel segno del ritrovato Domenico Berardi. Sconfitta pesante per Gilardino
Continua la marcia del Sassuolo che, nel match delle 15:00 valevole per la 23ª giornata di Serie A, espugna il campo del Pisa con un netto 1-3. Per la squadra di Fabio Grosso si tratta della seconda vittoria consecutiva, un risultato che proietta i neroverdi lontano dalle zone calde della classifica, confermando lo stato di grazia di Domenico Berardi.
Pisa Sassuolo 1-3, la cronaca: dominio neroverde e reazione Pisa
La gara dell’Arena Garibaldi ha visto un Sassuolo cinico e padrone del campo per lunghi tratti, nonostante il tentativo dei padroni di casa di riaprire i giochi:
- Lampo di Berardi e sfortuna Pisa: Il match si sblocca al 25’ grazie al solito Domenico Berardi, glaciale nel trafiggere la difesa toscana. Il raddoppio arriva proprio allo scadere del primo tempo (45’+1’), quando una sfortunata deviazione di Caracciolo beffa il proprio portiere per l’autogol dello 0-2.
- Illusione Aebischer: Nella ripresa il Pisa scende in campo con un piglio diverso. Al 51’ lo svizzero Aebischer trova il gol dell’1-2, riaccendendo le speranze dei tifosi nerazzurri.
- Chiusura Koné: La gioia del Pisa dura però solo sette minuti. Al 58’, Koné mette il sigillo definitivo sul match siglando la rete del 3-1, spegnendo ogni velleità di rimonta della squadra di casa.
Equilibri di Classifica
Il Sassuolo dimostra una maturità ritrovata, trascinato dai suoi leader tecnici. Per il Pisa una sconfitta amara che interrompe la striscia di risultati positivi, evidenziando ancora qualche lacuna difensiva di troppo contro le grandi individualità della Serie A. Questo risultato è un segnale anche per il Milan, che martedì a Bologna dovrà rispondere per mantenere il distacco sulle inseguitrici e restare in scia Scudetto.