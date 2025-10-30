Pisa Lazio 0-0: Semper e Provedel i veri protagonisti della sfida. Il resoconto del match

Pisa Lazio 0-0: finisce in parità il posticipo della nona giornata di Serie A con Semper e Provedel, i due portieri, protagonisti della sfida

Il posticipo della nona giornata di Serie A tra Pisa e Lazio si chiude a reti inviolate sul risultato di 0-0. La partita è trascorsa «senza troppi brividi» e si è conclusa con «un punto a testa e poche emozioni» per entrambe le squadre.

Il primo tempo ha visto il portiere del Pisa, Semper, deviare al 36′ un tiro di Basic sul «palo interno». Il momento clou della ripresa è arrivato al 73′, quando Provedel è stato decisivo, salvando il risultato con un grande tuffo su un colpo di testa di Moreo, nato da calcio d’angolo. Nel finale, al 90′, Semper ha risposto presente bloccando un tentativo di Pedro.

Il risultato frena la corsa europea della Lazio e permette al Pisa di muovere la classifica dopo il pareggio di San Siro contro il Milan.