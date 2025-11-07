News
Pisa Cremonese 1-0: Toure regala la prima vittoria in campionato a Gilardino. Il resoconto del match
Finisce 1-0 la sfida tra Pisa e Cremonese, con la prima vittoria in campionato firmata per i toscani da Tourè. Il primo tempo è stato caratterizzato dall’equilibrio, interrotto solo al 23′ da una potenziale occasione per i padroni di casa, con Tourè che ha mandato a lato di testa su cross di Cuadrado, ben difeso da Audero.
Nella ripresa, i lombardi crescono, ma è il Pisa a colpire al 75° minuto. Dopo una palla persa da Vazquez, riparte Tramoni che pesca sul secondo palo Tourè.
L’attaccante vince il duello con Faye e porta avanti il Pisa. Per l’allenatore Gilardino, ex attaccante del Milan, si tratta della prima vittoria in campionato.