Pancaro: «Il Milan è una piacevolissima sorpresa, Maldini ottimo»

Pippo Pancaro ha analizzato la corsa scudetto: Inter favorita ma il Milan si sta confermando ad alti livelli

Pippo Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, intervenuto a Lazio Style Radio ha detto la sua sulla corsa al tricolore:

«Inter pretendente allo scudetto, parte avvantaggiata essendo la detentrice del titolo. Il Milan è una piacevole conferma, sono contento del lavoro che sta facendo Maldini. Dal punto di vista della programmazione è un passo in avanti tra le altre in Italia, è in lotta per lo scudetto. Il Napoli anche è molto forte ma lo era anche prima anche loro sono in corsa per lo scudetto. La Juventus sta riprogrammando quindi c’è bisogno di tempo per tornare a vincere».