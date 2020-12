Pioli: «Tutti sono attori principali in questo Milan, domani vogliamo vincere»

Stefano Pioli ribadisce in conferenza stampa che tutti sono protagonisti principali in questo Milan, anche le seconde linee

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga dichiarazione nella conferenza presentazione di Sparta Praga-Milan, ecco le sue parole, in modo particolare sul turnover:

«Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale del nostro momento e del nostro lavoro. Le partite sono tante, non possono giocare tutti gli stessi minuti. Domani ci sarà spazio per chi è sceso meno in campo. Sono sicuro che si faranno trovare pronti perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti».