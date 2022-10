Pioli sul rinnovo di Vranckx e Thiaw: «Non sarà un problema». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della situazione rinnovo dei due nuovi arrivati in casa Milan: Vranckx e Thiaw. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Come nei matrimoni, c’è solo da rinnovare le promesse. Non so quando sarà ma non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e sappiamo che abbiamo tante sfide da affrontare insieme. Vranckx e Thiaw? Stanno crescendo tanto, sono pronti. Ho tanti giocatori ma possono aiutare la squadra».