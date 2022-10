Pioli sugli obiettivi del Milan: «Stare più avanti possibile prima della sosta e passare il girone di Champions…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Torino, degli obiettivi del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Il nostro obiettivo è di finire il 13 novembre più avanti possibile in campionato e col passaggio agli ottavi in Champions. Abbiamo 5 partite molto importanti in pochi giorni, la squadra ci arriva bene. La partita di domani è molto complicata ma affrontare le squadre di Juric è sempre stimolante perchè devi trovare soluzioni diverse».