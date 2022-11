Pioli su Ibrahimovic: «Verrà con noi a Dubai. Contro la Salernitana…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Il programma è che venga con noi a Dubai, che sia disponibile per la Salernitana dirlo oggi è un po’ troppo presto. Sarà da Dubai in poi che aumenterà i carichi di lavoro: il programma si svilupperà giorno per giorno. Non è così immediato, vediamo come si sviluppa».