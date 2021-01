Conferenza Pioli: il tecnico rossonero ha parlato come consuetudine da Milanello alla vigilia del match di Serie A Milan-Atalanta

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Ecco le sue parole sulle tante partite ravvicinate:

«Queste cose non mi riguardano. Rispetto per la classe arbitrale, considerata la migliore in Europa. Siamo la squadra che è scesa più volte in campo, per noi è un piacere giocare ed è un vantaggio giocare ogni 3 giorni».