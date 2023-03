Pioli a Sky: «Quando la squadra gioca così, significa che l’allenatore ha lavorato male»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Udinese. Le dichiarazioni

PARTITA NEGATIVA – «Sì. Quando la squadra sviluppa una partita così, a metà, significa che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione della partita. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità. È stata una prestazione troppo bassa per il nostro livello».

COPERTA CORTA – «No, non è così. Sarebbe grave se noi stiamo pensando già ai quarti di Champions. Raggiungere i primi quattro posti è importante per noi. Nelle ultime partite di campionato siamo scesi di livello e se lo facciamo poi rischiamo di fare prestazioni del genere».

PIU’ DELUSO O PREOCCUPATO – «Deluso dal nostro lavoro, perché in campionato abbiamo ottenuto troppo poco. Le preoccupazioni ci sono sempre, ma ora dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il nostro livello. La partita di stasera non l’abbiamo interpretata bene».

MODULO – «Nelle altre partite abbiamo comunque rischiato poco, subito poco, e attaccato di più. Stasera abbiamo giocato sotto ritmo, con troppi errori, anche senza pressione avversaria. Da quando sono entrati Rebic e Krunic siamo tornato con il 4-2-3-1 ma non è questione di sistemi di gioco, è questione di tante cose che non siamo riusciti a mettere in campo».

LEAO – «Gli ho chiesto di essere incisivo, dentro la partita, di essere attaccante. Qualche volta è stato lontano dalla porta ma il rigore l’ha preso lui, conclusioni pericolose ne ha fatte. Quando gli arrivano pochi palloni tende ad abbassarsi. Non può prendere palla così lontano e saltare 5/6 giocatori sempre. Non mi va di parlare dei singoli stasera. Leao è stato pericoloso ma tutti dobbiamo fare meglio».

CAMBIO DI SISTEMA DI GIOCO – «Ci sta che possiamo tornare a quello vecchio ma dobbiamo valutare tutto. Dipenderà dalle nostre situazioni di gioco ma anche dalle avversarie. Faremo tutto il necessario per tornare a giocare il calcio che ci piace di più. Stasera troppe cose non hanno funzionato».

SI ASPETTAVA IL DOPPIO PASSO FALSO – «No assolutamente no. Non c’erano segnali per un calo di attenzione o altre situazioni tecnico-tattiche difficili. Stasera siamo partiti male e abbiamo finito peggio. Dovrò lavorare meglio per far stare i miei giocatori più concentrati».

FERITI DI NON LOTTARE PER LO SCUDETTO – «Se ragioniamo così poi diventa difficile andare avanti. Chiaro che non possiamo vincere il campionato, ma dobbiamo fare meglio. Sapremo analizzare gli errori commessi e sapremo mettere in campo prestazioni migliori».