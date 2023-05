Pioli a Sky: «Risultato pesante. Giocando come il secondo tempo si può tentare il recupero»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Inter di Champions League. Le dichiarazioni

PESSIMO APPROCCIO – «Nel primo tempo l’Inter è stata migliore di noi e ha sfruttato le occasioni create. Il risultato è pesante, ma dobbiamo credere che giocando come nel secondo tempo si può tentare il recupero».

RIMPIANTO LEAO – «Non c’è, è inutile guardare chi c’è e non c’è. Anche l’infortunio di Bennacer. Questo fa parte del calcio, delle partite. La squadra doveva far meglio nel primo tempo, anche nei duelli. Quando ne perdi tanti rischi di subire la partita. Nel secondo abbiamo fatto meglio».

COME RIBALTARLA – «Giocando da Milan, giocando meglio e come il secondo tempo. Dobbiamo riaprire il risultato con l’intensità che abbiamo. Andare in svantaggio potrebbe darci la possibilità per ribaltare questo risultato negativo».