Pioli a Sky: «Non abbiamo giocato da Milan, ora dobbiamo reagire»

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Porto e Milan, ha commentato la prestazione dei rossoneri al Do Dragao. Le parole del tecnico rossonero.

PARTITA – «Ci è mancata la lucidità, e la gestione della palla: c’erano possibilità di perdere meno il pallone, ma non siamo stati precisi e lucidi e a questi livelli la paghi».

ASSENZE – «Gli assenti non contano, la squadra era competitiva, forse qualcosina nei cambi poteva aiutarci nel secondo tempo, ma non ci siamo esperessi come volevamo e il merito è degli avversari, hanno fatto meglio di noi. La cosa brutta è stata la gestione della palla: siamo stati poco precisi e dinamici, abbiamo lasciato il pallino in mano avversari, sono molto veloci e abbiamo sofferto troppo».

TESTA – «C’è sempre mentalità in partite come questa, l’abbiamo preparata bene e non posso pensare che i giocatori non fossero concentrati. La partenza è stata difficolosa ma la gara alla fine era equlibrata. Nel secondo tempo hanno avuto una marcia in più di noi».

SQUADRA – «Con la squadra ho parlato e bisogna essere onesti e concreti: non abbiamo giocato da Milan, ora dobbiamo dimostrate di poter reagire, questa sconfitta non doveva succedere ma è successa ora dobbiamo reagire».

CHAMPIONS – «Con 9 punti forse ti qiualifici, ora però concentriamoci su Bologna, Torino e Roma, quando tornerà la Champions torneremo a pensare alla champions».