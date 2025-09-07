Pioli, si avvicina il ritorno a San Siro contro il Milan: l’ex rossonero ha commentato in questo modo le sue emozioni. Le ultimissime notizie

Nel corso di una lunga e approfondita intervista a DAZN, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche del suo imminente ritorno a San Siro. A metà ottobre, precisamente il 19, affronterà per la prima volta da avversario il Milan di Massimiliano Allegri, la squadra che ha allenato per diverse stagioni regalandogli grandi soddisfazioni e l’ultimo Scudetto.

Il tecnico parmense ha affrontato l’argomento con la sua solita calma e professionalità. Alla domanda sul suo ritorno nel “suo” stadio, ha risposto: “Il 19 ottobre ci sarà Milan-Fiorentina. Non l’ho segnata perché dico sempre alla squadra di pensare partita per partita quindi non posso andare oltre. Chiaro che sarà una giornata particolare perché ritorno per la prima volta in uno stadio e in un ambiente che mi hanno dato grandissime emozioni e soddisfazioni. Ci penseremo quando si avvicinerà quella data”.

Le parole di Pioli riflettono il suo approccio metodico e concentrato, tipico di chi vuole mantenere alta l’attenzione sui prossimi impegni senza farsi distrarre. Tuttavia, il riferimento a una “giornata particolare” e alle “grandissime emozioni e soddisfazioni” ricevute a Milano fa capire quanto forte sia ancora il legame con l’ambiente rossonero. La sua avventura al Milan è stata un successo, coronata da uno Scudetto inatteso, un risultato che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi milanisti.

Ora, da avversario, si troverà di fronte al Milan di Allegri e del DS Tare, una squadra che, dopo il suo addio, ha intrapreso una nuova strada. Il confronto in campo sarà un’occasione per valutare la crescita della sua Fiorentina contro un top club, ma per Pioli l’aspetto emotivo sarà altrettanto importante. Sarà un ritorno a casa, in un luogo dove è stato amato e ha raggiunto il suo apice professionale.