Pioli rispolvera Brahim Diaz: lo spagnolo dovrà ispirare Ibra

Pioli punta nuovamente su Brahim Diaz: la sua qualità può essere determinante per aprire la difesa della Fiorentina

Pioli ha sciolto il dubbio di formazione per la sfida di oggi alle 18:00 contro la Fiorentina. Il ballottaggio Hauge-Brahim Diaz è stato vinto dal secondo che agirà dietro Ibrahimovic con Calhanoglu e Saelemaekers. L’esterno di proprietà del Real Madrid vuole essere decisivo in una sfida molto delicata per i rossoneri.

FUTURO INCERTO – Sul suo futuro c’è ancora molta incertezza: il Milan non ha ancora deciso se riscattarlo dal Real Madrid e valuterà il suo rendimento nelle ultime 11 gare della stagione. Brahim Diaz vuole fare di tutto per guadagnarsi la permanenza.