Pioli, è accaduto ai tempi del Milan: la rivelazione del tecnico. Avete letto?

Pioli ha svelato un retroscena di mercato avvenuto ai tempi del Milan. Lo ha detto in un’intervista a Repubblica

Stefano Pioli, l’ex allenatore del Milan e attuale tecnico della Fiorentina, ha recentemente sollevato il sipario su un affascinante e inaspettato retroscena di mercato che risale al suo periodo sulla panchina rossonera. La rivelazione, fatta durante un’intervista con il quotidiano La Repubblica, riguarda un nome che all’epoca era sulla bocca di tutti: Moise Kean.

Il mister ha confessato di aver espresso un desiderio preciso alla dirigenza del Diavolo: portare a Milanello il giovane e talentuoso attaccante, che all’epoca militava nell’Everton in Premier League e faceva gola a molti top club. Kean, noto per la sua potenza fisica, la sua velocità e il suo fiuto del gol, era visto da Pioli come un elemento ideale per rafforzare il reparto offensivo della squadra, complementare alle caratteristiche degli altri attaccanti già presenti nella rosa del club di Milano.

Questa richiesta, tuttavia, non si concretizzò. Le dinamiche del mercato, spesso complesse e imprevedibili, portarono l’attaccante a percorrere altre strade, fino a fare ritorno alla Juventus, il club che lo aveva lanciato nel grande calcio.

La dichiarazione di Pioli getta nuova luce su un periodo cruciale per i rossoneri, che in quegli anni stavano cercando di ricostruire la propria identità e tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La scelta di puntare su un profilo come quello di Kean dimostra la lungimiranza dell’allenatore emiliano, che cercava di costruire una squadra non solo con campioni affermati, ma anche con giovani di grande potenziale.

Questo episodio offre uno spaccato interessante del lavoro di un allenatore, fatto non solo di tattica e gestione dello spogliatoio, ma anche di visione strategica e di richieste specifiche alla società per la costruzione della rosa. La storia di Kean e del suo mancato arrivo a Milano è solo uno dei tanti “se” e “ma” che costellano il mondo del calcio mercato, ma è anche la prova di come, dietro le quinte, si muovano fili e si tessano trame che i tifosi scoprono solo anni dopo. Un racconto, quello di Pioli, che aggiunge un’ulteriore tessera al complesso e affascinante mosaico del calcio italiano.