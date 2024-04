Pioli alla RAI: «Abbiamo fatto una discreta partita, non ottima. Al ritorno...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla RAI dopo l’andata dei quarti di Europa League 2023/24 contro la Roma. Le dichiarazioni

Stefano Pioli ai microfoni RAI dopo Milan Roma:

PARTITA – «Abbiamo fatto una discreta partita, non ottima dal punto di vasta tecnico e della lucidità. Abbiamo sbagliato delle scelte nelle uscite difensive e in avanti non siamo riusciti ad ottenere almeno un pareggio».

FASCIA SINISTRA – «La Roma ha solamente cambiato la posizione di El Shaarawy, ma ha difeso come sempre, il gol subito ci ha fatto perdere lucidità ma poi abbiamo giocato con determinazione e volontà e mi è piaciuto come abbiamo giocato compatti, ma ci è mancato il gol».

RITORNO – «Al ritorno dobbiamo migliorare e alzare il livello della prestazione, ci sono ancora novanta minuti per provare a passare il turno. All’Olimpico servirà il Milan migliore per giocare con fiducia e qualità »

FISCHI LEAO – «Per chi erano i fischi al momento del cambio di Leao? Non lo so, avevo bisogno di più energia e freschezza soprattutto sugli esterni».