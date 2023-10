Pioli a Prime Video: «Un peccato non segnare ancora, a noi le occasioni più importanti». Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post della sfida tra Borussia Dortmund e Milan. Le sue parole.

COSA È MANCATO – «È mancata efficacia. Il primo tempo ci è mancata anche un po’ di pulizia tecnica, potevamo controllare meglio la partita. È un peccato non segnare ancora una volta in Champions. È stata la classica partita da Champions. Abbiamo avuto noi le occasioni più importanti, ma non siamo riusciti a segnare»

MILAN EUROPEO – «Non siamo né europei né italiani, c’è un Milan che ha le sua caratteristiche»

AGGRESSIONE – «L’intenzione era quella, ma abbiamo gestito male il pallone e dato loro possibilità di prendere ritmo. I nostri avversari hanno giocato con forza e qualità. Noi abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, con occasioni importanti purtroppo non sfruttate al meglio»