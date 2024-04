Pioli fa chiarezza: «Difficile trovare un ambiente così. Ora dobbiamo…». Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria contro il Lecce

Stefano Pioli ha parlato di quanto gli piace allenare questo Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «Tantissimo. Quando parlo di gruppo non parlo solo del gruppo giocatori, ma anche dal club, dirigenti, staff tecnico e giocatori. Da tutti quelli che lavorano a Milanello. Difficile trovare un ambiente così attento, professionale anche quando le cose non vanno bene. Dentro Milanello non abbiamo mai smesso di credere in ciò che facciamo. Non esci dalle difficoltà per fortuna. Nel gruppo c’è simbiosi tra nuovi e vecchi. È bello allenare questo gruppo, poi dopo contano i risultati. Ora dobbiamo alzare il livello, la Roma è superiore a Slavia Praga e Rennes ma cercheremo di prenderci un vantaggio».

