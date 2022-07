Pioli: «Obiettivo della stagione? Indovinare il percorso per continuare a vincere». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di inizio stagione, ha parlato degli obiettivi del Milan in questa stagione. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«L’obiettivo dello scorso anno era migliorare il punteggio, quest’anno l’obiettivo è indovinare il percorso per continuare a vincere. Adesso è troppo facile sbagliare le previsioni, ci dobbiamo concentrare sul nostro lavoro in vista di una stagione particolare con 21 partite in 3 mesi. La preparazione sarà molto importante».