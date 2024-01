Pioli ha un nuovo obiettivo: vuole riuscirci già stasera contro il Bologna

Pioli ha un nuovo obiettivo: vuole riuscirci già stasera nella sfida in programma a San Siro contro il Bologna

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro per sfidare il Bologna. L’obiettivo di Pioli è quello di conquistare la quinta vittoria consecutiva, un pokerissimo mai raggiunto in stagione nemmeno durante lo sprint iniziale quando si fermò a 4.

Il Diavolo oggi è in crescita: lo dicono le vittorie ma anche i gol realizzati (10 nelle ultime quattro uscite). Di contro un Bologna che nel nuovo anno non ha ancora vinto: due sconfitte e un pareggio.