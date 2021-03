Pioli non vuole sentire parlare di mercato: il focus è solo la prossima gara

Pioli vuole tenere alta la concentrazione e non vuole distrazioni: la Champions League è vitale per il futuro di tutto il club

Pioli ha parlato chiaro a Milanello: la concentrazione del gruppo rossonero deve essere solo sulla gara di sabato alle 12:30 contro la Sampdoria a San Siro. La sosta ha portato in dote tante indiscrezioni di mercato, dai rinnovi di Donnarumma ai possibili colpi in entrata. Il futuro però è ancora solo il campo.

PRIMI QUATTRO POSTI FONDAMENTALI – La qualificazione alla massima competizione europea è fondamentale per dare la svolta definitiva al progetto rossonero: Pioli non vuole fallire l’appuntamento e chiede massima concentrazione. Per programmare il futuro ci sarà tempo.