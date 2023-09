Pioli stravolge il Milan: svolta tattica per il Verona. TUTTE le novità in vista della sfida di oggi a San Siro

Il Milan oggi alle 15 scenderà sul terreno di gioco di San Siro per riprendere il proprio cammino in campionato e riscattare una settimana non proprio esaltante tra campionato e coppe.

Pioli ha in mente una clamorosa svolta tattica: il tecnico pensa a un cambio di modulo per dare nuova linfa alla sua squadra. Pronto un 3-4-3 in cui sarà determinante soprattutto il ruolo degli esterni, Musah da un lato e Florenzi dall’altro.