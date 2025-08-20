Pioli non ha dubbi: «Milan favorita per lo Scudetto assieme a queste due squadre, Allegri ha un grande vantaggio». Le ultimissime notizie

L’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, oggi sulla panchina della Fiorentina, ha rilasciato una dichiarazione destinata a far discutere. Intervistato da Repubblica, Pioli ha analizzato la corsa al prossimo scudetto, individuando nelle tre big del campionato le principali contendenti al titolo. A sorpresa, ha puntato i riflettori su una delle favorite a cui, a suo dire, si aggiungono Milan e Inter.

“Il Napoli rivincerà lo scudetto?”, ha esordito Pioli. “Se la giocherà con Inter e Milan,” ha risposto, inserendo di diritto i rossoneri nella lotta per il vertice. Una previsione audace, soprattutto considerando che il Milan, a differenza delle sue rivali, non parteciperà a competizioni europee in questa stagione. Un fattore che, secondo Pioli, potrebbe rivelarsi decisivo.

“Anche se Allegri non vuole che lo dica,” ha aggiunto ridendo, “ha il grande vantaggio di non giocare le coppe.” Un’osservazione che sottolinea come il Milan, potendo concentrarsi unicamente sul campionato, avrà più tempo per preparare le partite e recuperare energie, a differenza di Inter e Napoli che saranno impegnate anche in Champions League. Un vantaggio tattico e fisico non da poco, che potrebbe fare la differenza nel corso di una stagione lunga e impegnativa.

Le parole di Pioli alimentano il dibattito sulla nuova stagione e sulle ambizioni del Milan. La sfida è lanciata, e la palla ora passa ad Allegri e alla sua squadra, che dovranno dimostrare sul campo che il pronostico di Pioli è fondato.