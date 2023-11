Pioli sul banco degli imputati: cosa può succedere in caso di ko col PSG

Pioli sul banco degli imputati: ecco cosa può succedere in caso di nuovo ko in Champions League contro il PSG

Ieri sera a San Siro è arrivato il terzo ko per il Milan nelle ultime quattro gare tra campionato e Champions League. Una situazione che sta precipitando e che impone la società a serie riflessioni anche sul futuro di Pioli.

I tifosi sono sempre meno convinti del tecnico e si interrogano se non sia finito davvero un ciclo. Riflessioni che potrebbe fare appunto anche la dirigenza se non dovesse arrivare la svolta in settamana con il PSG. Ora si naviga a vista. A riportarlo è Calciomercato.com.