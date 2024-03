Pioli Milan, Garlando lo avvisa: «L’Europa League è più difficile della Champions, ecco perchè»

Pioli-Milan, Luigi Garlando, noto giornalista, ha avvisato il tecnico dei rossoneri: l’Europa League è più difficile della Champions

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato così del percorso del Milan in Europa League paragonandolo a quello dell’Inter in Champions:

PAROLE – «Basta dire che sulla strada del Milan ci sono le capolista di Premier League (Liverpool) e di Bundesliga (Bayer Leverkusen) per capire quando sia alta l’asticella in Europa League. Più di quella dell’Inter in Champions. Non si tratta solo di valori assoluti, ma anche di tipologia di gioco. Perso Tonali, con un centrocampo più tecnico, i rossoneri, specie nella prima parte della stagione (derby, Parigi), si sono dimostrati spesso vulnerabili alle transizioni. Per capirci, lasciare un solo mediano davanti alla difesa e alzare tutti ad altezza punte, come usa l’ambizioso Diavolo, può risultare molto pericoloso contro questa gente».