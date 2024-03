Pioli sempre più nella storia del Milan? In caso di vittoria a Firenze eguaglierebbe Liedholm per quanto riguarda le partite vinte

Pioli vola al Franchi per consolidare il suo secondo posto ma anche per entrare sempre di più nella storia del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di vittoria il tecnico rossonero raggiungerebbe Nils Liedholm, arrivando a quota 128 vittorie sulla panchina del Diavolo.

In vetta a questa classifica, con ben 238 vittorie, c’è Carlo Ancelotti.