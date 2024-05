Pioli Milan, è FINITA! Esonero UFFICIALE prima della Salernitana, i passaggi formali non lasciano dubbi. Cosa succede

Pioli-Milan, è finita l’avventura del tecnico in rossonero: ufficialità prima della Salernitana, poi la buonuscita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è finita la storia d’amore tra Pioli e il Milan. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno comunicato al tecnico l’intenzione di interrompere il rapporto al termine della stagione.

Prima della Salernitana verrà emesso un comunicato ufficiale per permettere allo stesso Pioli di essere salutato nel migliore dei modi nell’ultima gara contro la Salernitana. Dalla prossima settimana poi partiranno le trattative economiche e legali per sciogliere il contratto che lega l’ex Lazio al Diavolo fino al 2025 e che pesa sulle casse del club per poco meno di 10 milioni di euro lordi. Possibile l’accordo per una buonuscita che soddisfi tutte le parti in causa.