Pioli Milan, il tecnico verso la conferma? Rischia di subentrare una dinamica pericolosa. Il punto sul futuro della panchina rossonera

Uno dei tormentoni per il prossimo anno sarà la permanenza o meno di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio analizza la situazione, commentando anche le recenti dichiarazioni di Scaroni, il quale aveva dato la massima fiducia all’allenatore.

PAROLE – «Scaroni ha detto che Pioli resta, a livello di dichiarazioni pubbliche il Milan è stato perfetto. Poi si entra in quella dinamica “Ah sì, però bisogna rinnovargli il contratto e non farlo partire in scadenza”, come per Allegri. Quando gli allenatori partono con il contratto in scadenza si parte già male. In realtà poi all’estero ci sono allenatori che hanno già dichiarato di andare via e le loro squadre, come il Liverpool, possono vincere il titolo. Ibrahimovic è stato scelto da Cardinale come uomo tecnico e credo che dirà la sua».